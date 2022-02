Assegno familiare e maternità: ecco come fare per ottenerli I chiarimenti dell'assessora alle Politiche Sociali Coppola

L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto ai cittadini residenti nel Comune di Benevento che, in applicazione dell’art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e delle successive modi?che, possono essere inoltrate le domande concernenti l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori solo per i mesi di gennaio e febbraio relativamente all’anno 2022.

Le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (lndicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31/01/2023, presso il Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino – Viale dell’Università n. 10.

Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.955,98 per l’anno 2022 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni). L’importo dell’assegno è riconosciuto nella misura massima di € 147,90 mensili.

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 é abrogato dall'art.10 del D. Lgs. del 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l’assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sarà riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022.

Per quanto attiene, invece, la concessione dell’assegno di maternità anno 2022, la domanda deve essere presentata dai soggetti aventi diritto nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio, o dalla data di ingresso nella famiglia nel caso di af?damento preadottivo o di adozione.

L’assegno spetta a tutti coloro che non bene?ciano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopraccitato D.Lgs. n.151/2000.

Le domande, per l’anno 2022 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e il valore ISEE per avere diritto al contributo non deve essere superiore all’importo di € l7.747,58.

L’assegno di maternità riconosciuto per le nascite, gli affidi e le adozioni senza affidamento relativi all’anno 2022 è riconosciuto per un importo massimo di €1.773,65.

La modulistica può essere ritirata presso il Settore Servizi al Cittadino o scaricata dal sito web del Comune di Benevento – Sezione Sostegno Sociale.