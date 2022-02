Memoria E’… Dialogo con Edith Bruck Giovedì 24 febbraio l'incontro alle ore 11.30 da remoto

Gli studenti del Liceo Scientifico Rummo (Benevento) e dell’IIS Virgilio (Benevento), incontrano, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 11.30, su piattaforma zoom, la testimone della Shoah e scrittrice, Edith Bruck, vincitrice del Premio Strega Giovani 2021, con il libro “Il pane perduto”. L’iniziativa “Memoria…E’, Dialogo con Edith Bruck”, prevede i saluti iniziali della Presidente della Comunità Ebraica di Napoli, Lydia Schapirer e del Prof. Francesco Vespasiano, docente dell’Università del Sannio. Seguirà l’intervento dell’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice

Accrocca. Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, ungherese di nascita ma italiana d’adozione, ama incontrare i giovani, per “passare” loro, simbolicamente, la fiaccola della testimonianza, per continuare ad avere Memoria di quelle parole che le rivolsero i prigionieri nei lager “Racconta. Non ci crederanno, ma tu racconta, se sopravvivi racconta anche per noi”. Edith Bruck con le sue parole, con la sua scrittura emozionale, ha mantenuto e mantiene la promessa, e lo fa con la forza e l’amore di una donna che, pur nella sofferenza, è riuscita a trovare

sempre quella luce di speranza per andare avanti.

L’incontro che gode del patrocinio della Comunità Ebraica di Napoli e dell’Università del Sannio, è condiviso da diverse associazioni cittadine: il Rotary Club di Benevento, il Circolo Manfredi, il Rotary Community Corps.