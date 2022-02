Conservatorio, gli studenti protestano: garantire diritto allo studio Il mancato rinnovo dei contratti ai docenti preoccupa gli allievi

Una mobilitazione silenziosa. Con un corteo lungo il corso Garibaldi gli studenti del Conservatorio Nicola Sala di Benevento si sono ritrovati davanti all'istituto di via Mario La Vipera per esprimere le loro preoccupazioni riguardo alla loro formazione che potrebbe subire una battuta d'arresto. Non sono stati rinnovati, infatti, i contratti ai docenti a tempo determinato e nell'istituto è accesa la querelle dopo la nomina del prossimo presidente Antonio Rossi, nomina contestata e impugnata dall'uscente Antonio Verga al Tar della Campania. Lo stesso Verga ieri ha depositato in questura due denunce per “presunte condotte illegali che avrebbero fortemente danneggiato l’immagine e la reputazione dell’Istituto”.

Gli studenti però chiedono che siano garantiti i loro diritti “Abbiamo regolarmente pagato le tasse e sarà la nostra formazione a soffrire di questa situazione. Non ci possono negare il diritto allo studio” ha ribadito Mattia Luciano, vice presidente della consulta degli studenti.

E i giovani allievi hanno accolto con un applauso il direttore dell'istituto, Giosuè Grassia che ha ribadito il massimo impegno per risolvere la situazione “Siamo a lavoro e presto riusciremo a venirne a capo, in quest'istituto gli studenti sono sempre stati al centro e lo dimostreremo ancora una volta”.