L'Istituto Alberti dedica tre giornate alla donna Ospiti le schermitrici Boscarelli e Pasquino

L’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Alberti” di Benevento si prepara a celebrare la giornata dedicata alla

donna con un percorso in tre tappe che vedrà gli studenti e i docenti coinvolti in attività che intendono esplorare il ruolo femminile nella società contemporanea. Il 25 febbraio l’istituto ospiterà la schermitrice Francesca Boscarelli, medaglia d'oro nella spada a squadre nei campionati europei di scherma di Gand del 2007 e medaglia di bronzo nei campionati europei di scherma di Kiev del 2008; campionessa italiana assoluta individuale a Napoli nel 2007 e ad Acireale nel 2014. L’atleta incontrerà gli studenti per affrontare con loro la seguente tematica: “Lo sport delle donne percorsi e difficoltà”.

Il 4 marzo sarà la volta di Rossana Pasquino, professore ordinario di Ingegneria chimica alla Federico II di

Napoli e schermitrice paralimpica, medaglia d’oro nel 2019 ad Amsterdam (sciabola) e oro individuale agli

Europei di Scherma integrata (spada). La Pasquino relazionerà sul seguente tema: “Lo sport dei disabili tra

percorsi e difficoltà”.

L’ultima tappa di questo viaggio sarà il 5 marzo in cui tutte le attività didattiche saranno incentrate sul tema

del processo di trasformazione che ha visto la donna acquisire un ruolo sempre più determinante nel

mondo delle arti, della scienza e della vita politica e sociale. Per l’occasione presso l’Aula Magna dell’istituto

si esibirà una formazione di giovani maestri sanniti, appartenenti all'associazione culturale musicale Artem

e Musicam, con una selezione di brani musicali che celebrano la donna con straordinaria potenza espressiva.