Pattinodromo, il Comune: struttura degradata. Ora il recupero La struttura di via Mustilli al centro di un sopralluogo dei tecnici comunali

Continua l'attività di recupero del patrimonio cittadino: lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l'assessore Attilio Cappa. Questa mattina, infatti, i tecnici comunali, inviati dal settore patrimonio e alla presenza dell'assessore Cappa, sono intervenuti nella zona alta della città, sede del pattinodromo. Lo spettacolo che si è presentato è stato davvero agghiacciante, la struttura o meglio ciò che ne rimane dopo anni di occupazione abusiva, è devastata e vandalizzata, ormai un ricordo la pista di pattinaggio come il campo di basket centrale. Il degrado e l'abbandono hanno regnato in questo luogo dove di "sociale" non v'è traccia. Le immagini attuali, a breve saranno solo un brutto ricordo, il pattinodromo tornerà un luogo di sport e di svago, si chiude un altro capitolo doloroso della città. A breve la struttura verrà affidata per l'avvio dei lavori di realizzazione di un centro sportivo e culturale. Finalmente un'altra area degradata dall'incuria umana, tornerà a splendere per i bambini e le famiglie della città.