Covid, al San Pio perdono la vita due ottantenni Si tratta di una donna di Benevento e di un uomo di Vallesaccarda

Dopo giorni di tregua tornano a registrarsi decessi nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Sale ancora il numero delle vittime nel Sannio. Nelle ultime ore hanno perso la loro battaglia contro il virus due ultraottantenni.

Si tratta di una donna di Benevento di 82 anni e di un uomo di Vallesaccarda, Avellino, di 88 anni.

Ora i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 421 su complessivi 1794 trattati (sospetti n. 232 e accertati n. 1562).

Ma il bollettino dell'ospedale segnala anche numerose dimissioni con ben 5 pazienti che hanno superato la malattia e sono potuti tornare a casa.

E ci sono tre nuovi ricoveri per pazienti positivi al covid che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere.

Ora sono 44 i ricoverati presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita (30 sanniti, 14 pazienti provenienti da altre province).

Tre pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale covid; 6 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 9 sono nel reparto di malattie infettive, 25 in quello di medicina interna.