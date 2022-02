Alberi monumentali, a Benevento avviato il censimento L'assessore all'ambiente Rosa: un segnale concreto

E' stato avviato, con determina dirigenziale numero 1 del 22/02/2022, il censimento per individuare su tutto il territorio comunale gli alberi monumentali, per redigere un elenco di esemplari corredato da scheda di identificazione e di materiale documentale e fotografico.

Per questo sul sito web del comune sarà presente la scheda di segnalazione affinché cittadini, associazioni, scuole, enti, strutture periferiche del Corpo forestale dello stato, Direzioni regionali e Soprintendenze possano inviare segnalazioni ritenute utili per la formazione dell'elenco e l'indirizzo mail a cui inviarle.

All'esito delle attività l'elenco sarà trasmesso alla Regione Campania per l'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento.

Va chiarito, in ogni caso e per evitare eventuali sterili polemiche, che il carattere di “monumentalità” ovviamente non preclude alla sostituzione di un albero qualora lo stesso venisse identificato come pericolante dalla verifiche.

“Con questa determina – spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa – andiamo a dare un segnale concreto di quanto questa amministrazione sia interessata a tutelare l'ambiente cittadino, in questo caso i suoi alberi, con atti concreti. Un atto per cui ringrazio il dirigente Perlingieri e tutto lo staff del settore ambiente: preziosi per l'impegno e la dedizione con cui lavorano. Si è parlato spesso nei giorni scorsi di alberi monumentali: di fatto senza che alcuna pianta di alto fusto lo fosse. Noi invece andiamo a fornire a tutti i cittadini lo strumento adatto a fare ufficialmente i crismi della “monumentalità” agli alberi che ne hanno le caratteristiche. Un atto che testimonia come spesso le chiacchiere vadano da un lato, i fatti da tutt'altro”.