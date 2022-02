Contro la dispersione scolastica 'DopoScuola Ri-Creativo Immaginare-Fare' Questa mattina la presentazione del progetto

Si chiama 'DopoScuola Ri-Creativo Immaginare-Fare' il progetto di contrasto alla dispersione scolastica presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Benevento. Un'iniziativa, promossa dall'Associazione Il Tulipano Bianco APS e da Confeuro Sannio con il Patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali e realizzata dall'Associazione Io X Benevento, che si rivolge a giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni che provengono dai nuclei familiari più vulnerabili.

"Abbiamo voluto realizzare un progetto che metta al centro ai ragazzi che in questi ultimi due anni hanno pagato un prezzo molto alto sul piano della formazione e della crescita personale - ha spiegato il Presidente de 'Il Tulipano Bianco' , Francesco Giordani-. A Benevento abbiamo riscontrato sensibilità e disponibilità su temi come l'inclusione sociale e il contrasto alle devianze giovanili rispetto ai quali è sempre necessario tenere alta la guardia, e in questo è fondamentale la cooperazione tra Istituzioni e Terzo Settore. C'è un'Italia che, durante l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, non si è fermata ma che è rimasta vigile nella tutela dei soggetti più fragili".

"L'obiettivo resta quello di innescare meccanismi virtuosi di progettazione, costruzione e condivisione di un sistema di politiche sociali funzionale, che sia di sostegno ai cittadini, alle famiglie e ai soggetti più vulnerabili - ha detto l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola -

Questo Progetto si inserisce in un quadro articolato di azioni di accompagnamento alla formazione, crescita e valorizzazione dei nostri giovani che hanno bisogno di spazi di costruzione di competenze e di promozione di talenti. I dati sulla dispersione scolastica e sulle devianze giovanili sono diventati allarmanti, dobbiamo mettere in piedi sinergie per uscire da questa che è un'emergenza generazionale".



"Da tre anni Confeuro Sannio ha costruito una cooperazione territoriale con l'Associazione Il Tulipano Bianco che ha portato ad importanti azioni di utilità sociale - ha dichiarato il Presidente di Confeuro Sannio, Salvatore D'Andrea - Quest'anno, con il supporto operativo di IO X Benevento, porteremo avanti un progetto che nasce dalla constatazione dell'aumento della dispersione scolastica dopo i due anni di pandemia. Un fenomeno particolarmente diffuso nelle aree urbane più vulnerabili. È un impegno condiviso con il Comune di Benevento che consente di tenere alto l'interesse per uno dei quartieri più popolosi della città di Benevento".

"Il DopoScuola Ri-Creativo - ha concluso Giuseppe Schipani, Presidente di IO X BENEVENTO - è una risposta doverosa al bisogno di attenzione e di cura di cui sono oggi portatori i nostri ragazzi, dopo anni difficili che li ha allontanati dalla scuola e dagli spazi di socialità. Le attività di supporto scolastico, che si svolgeranno, dalle 15 alle 17.30, presso la sede della nostra associazione al rione Libertà, si avvarranno di tutor specializzati, sono in corso da gennaio ed hanno registrato già molte adesioni ma le iscrizioni resteranno aperte fino a chiusura dell'anno scolastico".