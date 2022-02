Covid. Al San Pio un ricovero e una dimissione, ecco il dato aggiornato Sono 44 i pazienti nell'area covid, di cui 30 sono sanniti e 14 residenti in altre province

Resta ancora una volta invariato il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Un paziente sannita dimesso nelle ultime ventiquattro ore, ma anche un nuovo ingresso. E resta pertanto invariato il numero complessivo dei posti letto occupati nell'area dell'ospedale di via Pacevecchia dedicata alla cura dei pazienti risultati positivi al virus.

Stabili anche i ricoveri in terapia intensiva che restano tre come ieri, una sola culla occupata in terapia intensiva neonatale covid dedicata, sei invece i pazienti nel reparto di pneumologia sub-intensiva, otto a malattie infettive e ventisei nel reparto di medicina interna.

Sale ancora dunque seppur di una sola unità il numero dei pazienti ccertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata che diventano 1563 pazienti, di cui 1132 residenti nella provincia di Benevento.