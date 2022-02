Covid e assistenza psicologica, Mastella: difficoltà in aumento Il sindaco illustra i risultati dell'assistenza ai cittadini

"L’impatto dell’emergenza Covid e le ripercussioni generate sulla salute anche mentale dei cittadini, sono stati al centro di specifici interventi messi in campo dal Comune di Benevento". Così il sindaco Mastella in una nota in cui ricorda di aver "anticipato questa mattina che proprio ai risultati dell’azione messa in campo in questi anni sarà dedicato un apposito studio. Intanto, i primi numeri e le caratteristiche degli interventi realizzati, a partire dal servizio di assistenza telefonica predisposto tra i primi in Italia dal Comune di Benevento, descrivono uno scenario ancora critico".

“Siamo orgogliosi – ha commentato il primo cittadino – di essere riusciti ad assicurare ai beneventani un servizio di assistenza fondamentale per fronteggiare le ripercussioni meno visibili, e per questo anche più temibili, legati alla pandemia. Devo aggiungere, purtroppo, che dal team di psicologi ed esperti che sovraintende alla realizzazione del servizio, non giungono notizie confortanti: rispetto alla prima ondata, infatti, il livello di stress subito dai cittadini sarebbe notevolmente aumentato. Tra gli adulti, ad esempio, crescono i sintomi ansioso depressivi dovuti, tra le altre cose, alla crisi economica, alle ripercussioni finanziarie e alle conflittualità domestiche. Mentre tra i giovani, secondo gli esperti, è cresciuto lo stato ansioso prodotto dalla necessità di effettuare scelte impattanti per il futuro.

Ringrazio, a partire dalla coordinatrice Pagliarulo, tutti i professionisti che hanno contribuito con la propria esperienza ad assicurare questo importante servizio di assistenza che ha sottolineato ancora una volta la vocazione alla solidarietà della nostra comunità”.