Benevento Calcio: sfuma il progetto di centro sportivo al seminario La Salle Alla base le modifiche apportate al contratto. Ma società non abbandona idea di cittadella sportiva

Quando sembrava ormai nettamente destinato a trovare realizzazione, il progetto di una vera e propria cittadella dello sport targata Benevento Calcio in città è sfumato nuovamente.

Com'è noto la sede avrebbe dovuto essere quella dell'ex seminario dell'Istituto La Salle di Viale Atlantici: gli accordi prevedevano che la struttura avrebbe ospitato la sede della società giallorossa e soprattutto avrebbe ospitato i ragazzi delle giovanili, progetto questo particolarmente caro alla proprietà.



Ma se nei mesi scorsi tutto sembrava lasciar presagire un avvio imminente del progetto, lo stesso si è prima arenato e poi è definitivamente sfumato. Il motivo? Sembra che le modifiche, via via apportate dalla parte conduttrice al contratto da firmare abbiano portato il Benevento Calcio a ritenere impossibile l'accordo.



Nonostante ciò dalla società giallorossa non si ritiene abbandonato il progetto di creare un centro per la prima squadra e per i ragazzi delle giovanili.

Ciò al netto di due tentativi sfumati di coronare questo obiettivo: prima della trattativa per il seminario, infatti, la società del Benevento aveva individuato come sede ideale per realizzare il progetto i campi di Piano Cappelle di proprietà della Provincia, con fumata nera finale anche in quel caso...e con una struttura che ancora oggi, come da reportage di Ottopagine.it dell'Ottobre 2021, (2007-2021 Dopo 14 anni il centro sportivo Bios della Provincia è ancora chiuso) giace completamente abbandonata e lasciata all'incuria.



Due fumate nere che però, da quel che trapela, non fanno desistere la società giallorossa, notoriamente caparbia e abituata a non mollare e quantomai intenzionata a centrare l'obiettivo di un centro per prima squadra e soprattutto giovanili.