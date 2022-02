L'Arco di Traiano sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina L'annuncio del sindaco Mastella. Stasera l'iniziativa di solidarietà

"L’Arco di Traiano sarà illuminato con i colori della bandiera della Ucraina, in segno di solidarietà con quel popolo sofferente". Così il sindaco Clemente Mastella annuncia l'iniziativa in programma stasera per esprimere solidarietà all'Ucraina.