"Anche questa volta a pagare prezzo più alto saranno le fasce deboli e giovani" Il Segretario generale Cgil Benevento, Luciano Valle: "Lunedì presidio per dire stop alla guerra"

Si moltiplicano nel Sannio le iniziative per manifestare contro la guerra in Ucraina avviata dalla Russia. Basta bombe e basta invasione di una terra già martoriata in passato e che ormai da ore è al centro di un nuovo conflitto. Da più parti, dalla politica alle istituzioni, associazioni e sindacati, un grido per fermare l'invasione russa che arriva dopo due anni di pandemia, emergenza che non ha risparmiato nessun Paese e che ha mietuto centinaia e centinaia di vittime oltre che indebolire l'economia mondiale. “Questa guerra, come tutti gli altri conflitti, la pagheranno le fasce più deboli in termini economici” ha tuonato il Segretario provinciale della Cgil sannita, Luciano Valle. “Purtroppo dobbiamo assistere a questa ennesima guerra geopolitica che già adesso ci sta toccando in maniera forte con l'aumento devastante dei prezzi dell'energia. Stiamo chiedendo a gran voce, al Governo, di adoperarsi affinchè con la diplomazia riesca a dare un contributo forte affinchè la guerra cessi, si torni a parlare per cercare una soluzione diplomatica”.

Il numero uno della Cgil di Benevento poi annuncia: “Lunedì prossimo alle 18 saremo tutti dinanzi alla Prefettura per far arrivare un messaggio forte affinchè prevalga la pace e la democrazia. Consegneremo al Prefetto di Benevento una nota da far arrivare al ministero con il quale si chiede l'immediato stop del conflitto in Ucraina. Bisogna immediatamente fermare la guerra perchè inevitabilmente la pagheranno a caro prezzo i giovani, le fasce deboli, i lavoratori come la storia ci insegna”.+

Intanto questa mattina alle 10, a piazza Castello a Benevento, in programma il flash mob “Vox Pacem” per rimarcare l'urgenza di fermare il conflitto in Ucraina.