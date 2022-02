Conservatorio, firmati i contratti a tempo determinato Risultano ancora da firmare ulteriori tre contratti presso l'istituto di Benevento

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che il presidente, Antonio Verga, ha proceduto, questa mattina, alla stipula, alla presenza degli interessati, di cinque contratti d’insegnamento a tempo determinato.

In particolare, a sottoscrive l’atto di assunzione con l’Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale sannita sono stati i seguenti docenti: Eufemia Tufano e Fabrizio Ventura, per l’insegnamento di Musica da Camera; Marco Silvi, Antonio Coviello ed Ines Pagnozzi, per l’insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale.

Risultano ancora da firmare ulteriori tre contratti, per i quali gli uffici amministrativi stanno provvedendo a verificare la legittimità delle individuazioni e il prescritto possesso dei requisiti di legge, ragion per cui al momento la procedura risulta essere sospesa almeno fino al prossimo 28 febbraio.