No alla guerra in Ucraina. Benevento scende di nuovo in piazza domenica Il Comune ha messo dedicato recapiti telefonici per i cittadini ucraini

Ribadire il forte no alla guerra in Ucraina. Benevento scenderà in piazza nuovamente domenica pomeriggio, alle 17. E' quanto annuncia il sindaco Clemente Mastella che dal suo profilo torna sulla manifestazione che si è tenuta stamattina: "Ho partecipato con grande commozione al flash mob “Vox Pacem”, ideato dal soprano Tetyana Shyshniak dell’associazione culturale ‘Orbisophia’. Invito tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa, che sarà replicata anche domenica, alle ore 17, in piazza Castello, per dire a gran voce NO alla guerra in Ucraina.

Comunico, inoltre, che il Comune di Benevento presterà ogni forma di assistenza possibile ai cittadini dell’Ucraina residenti nel capoluogo sannita in questo momento di grande sofferenza e preoccupazione.

A tal proposito, abbiamo messo a disposizione i seguenti numeri telefonici a cui i cittadini ucraini potranno rivolgersi per ogni necessità dalle ore 8 alle ore 20: 0824 772220 - 0824 772700".