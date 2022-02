Auto in fiamme nella notte a Benevento Vigili del fuoco in azione a contrada Acquafredda Sull'accaduto indaga la Polizia

Auto in fiamme nella notte a contrada Acquafredda di Benevento. Un incendio ha distrutto una Mitsubishi Colt che il proprietario aveva lasciato in sosta nei pressi della sua abitazione. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale e gli agenti della Volante. Spente le fiamme, che hanno danneggiato pesantemente il veicolo, I pompieri e gli agenti della Questura sannita hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori.