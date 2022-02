Auto a forte velocità lungo via Grimoaldo Re, lettera di una cittadina "Stavo per essere investita sulle strisce, c'è necessità di installare dei dissuasori alla velocità"

Auto che sfrecciano e si sorpassano in via Grimoaldo Re a Benevento senza pensare che lungo la rinnovata arteria camminano e attraversano numerose persone che usufruiscono della parallela pista ciclopedonale urbana da poco creata dal Comune di Benevento. Una situazione pericolosa che ha indotto la signora Anna a chiedere al Comune di Benevento di correre ai ripari. Lo fa con una lettera indirizzata al dirigente del Settore Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche, Maurizio Perlingieri: “Abito a Benevento, dove sono nata, in viale Principe di Napoli. Spesso mi reco a passeggiare sul lungofiume Via Grimoaldo Re, che è ora dotato di una buona pavimentazione, panchine, alberi e luci. Trovo questa camminata molto piacevole e, visto che a volte porto con me anche il mio cane, sono stata piacevolmente colpita dalla recente installazione di cestini per depositare le bustine con le deiezioni. Le scrivo però per segnalare una mia preoccupazione, che a volte mi spingerebbe a desistere dalla piacevole passeggiata”. La signora Anna accende dunque i riflettori sulla velocità elevata delle auto lungo l'arteria: “Si assiste addirittura a sorpassi a tutta velocità, non rispetto delle strisce pedonali, (ieri stavo per essere investita da una macchina che non si è fermata, pur essendo io già sulle strisce), non osservanza dei limiti di velocità richiesti per qualunque centro abitato.

Le scrivo, dunque, per chiedere, tramite lei, a questa amministrazione di prendere in considerazione la necessità di installare dei dissuasori alla velocità. Spero che vogliate considerare questa mia richiesta e agire prima che si verifichi qualche brutto incidente”.