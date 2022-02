Mastella: siamo in contatto con ambasciatore italiano a Kiev Il diplomatico è originario di Benevento

"Ho sentito telefonicamente l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, nativo di Benevento, al quale ho manifestato orgoglio per il coraggio e per la dedizione umana che sta dimostrando nella sua attività di ambasciatore in questo drammatico teatro di guerra".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a parlare del conflitto in Ucraina dal suo profilo facebook. Domani nuovo evento in piazza per dire no alla guerra.