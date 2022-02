Guerra in Ucraina, il Sannio si mobilita Ancora una manifestazione in piazza con artisti sanniti. Il sindaco: domani vertice per gli aiuti

Il Sannio si mobilita e organizza gli aiuti per l'Ucraina. Ancora una manifestazione in piazza per dire no alla guerra, questo pomeriggio, quando la comunità ucraina a Benevento si è ritrovata per un'altra tappa del Vox Pace, il flash mob ideato dal soprano Tetyana Shyshniak della Schola Cantorum ‘Orbisophia’.

L'inno ucraino ha risuonato in piazza Castello più volte, mescolato a testimonianze di dolore. Racconti di una guerra vissuta a mille chilometri di distanza da chi teme per i propri cari, per la sua terra.

Contatti difficili, comunicazione scarse con le proprie famiglie. Solo il tempo di ascoltare quel “sono vivo” così atteso. E il canto diventa un abbraccio di unità.

“Ho sentito telefonicamente l'ambasciatore italiano a Kiev che è un beneventano - ha detto il sindaco Mastella – ci sono duemila italiani. La resistenza ucraina è forte, la guerra sarà lunga. Qui faremo il possibile per aiutare il popolo ucraino”.

E ha annunciato una riunione in programma domani, con le associazioni di volontariato, per organizzare gli aiuti necessari.

Un pomeriggio in cui la comunità sannita è scesa in piazza numerosa per dire no alla guerra.