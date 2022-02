Comitato 'Verso la Fondazione di Comunità di Benevento' incontra l'Università Appuntamento l'8 marzo

Il Comitato "Verso la Fondazione di Comunità di Benevento" incontra le scuole e l’Università. Martedì, 8 marzo, alle 15 presso la Sala Ciardiello, Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, si svolgerà l’incontro con le Istituzioni Scolastiche incentrato "sull'importanza dell'interazione tra Scuola, Università e territorio che, operando in sinergia, possono contribuire alla definizione delle politiche in ambito scolastico, favorendo la nascita di progetti, concorsi e attività di ricerca per promuovere una migliore qualità della comunità educante e nuove forme di contrasto alla povertà educativa".



"Il dialogo vedrà la presenza del professor Stefano Zamagni, Presidente della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali e Professore Ordinario nell'Università degli Studi di Bologna - in collegamento online; e Gerardo Canfora, Magnifico Rettore Università degli Studi del Sannio, sono altresì previsti i contributi del professor Giuseppe Marotta, economista e prorettore UniSannio, del professor Francesco Vasca, docente di ingegneria automatica ed esperto del funzionamento delle Reti Sociali, e dello staff della Dirigenza dell'Ufficio scolastico provinciale. Per il Comitato “Verso la Fondazione di Comunità di Benevento “, la collaborazione tra scuola, Università e territorio - viene evidenziato in una nota - è un passo necessario per la promozione di iniziative formative ed assunzione dei piani Educativi territoriali, ma anche per attivare esperienze di scoperta e valorizzazione delle ricchezze e potenzialità del luogo in cui viviamo e dare un futuro migliore ai nostri giovani".