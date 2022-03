Ucraina, Comune raccoglie beni e medicine e apre uno sportello di ascolto Parte la macchina della solidarietà con il coordinamento della protezione civile

Continua l’azione di solidarietà al popolo ucraino da parte del sindaco Clemente Mastella e dell’Amministrazione comunale. Il Comune di Benevento, con il coordinamento della Protezione Civile di Benevento e in collaborazione con le associazioni di volontariato, attiverà infatti nelle prossime ore dei punti di raccolta di beni di prima necessità, farmaci e presidi medici da inviare al popolo ucraino.

La prima fase prevede, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e Farmacisti di Benevento, la raccolta di farmaci e presidi medici indicati dalla Croce Rossa Italiana.

I prodotti con confezione integra che si possono donare sono i seguenti: disinfettante, salviettine umide antibatteriche (confezione grande e piccola), kit di primo soccorso, antibiotici, pillole per lo stomaco, rimedi per i reni, rimedi per il cuore, alcool medico, rimedi antisettici, guanti monouso normali e sterilizzati, forbici paramedici, camicie per operare, antidolorifici, lacci emostatici, traverse, pannolini, acqua ossigenata, soluzione di cloruro di sodio, ketoprofene, bende di garza, antidiarroico, collirio, loperamide, ibuprofene e altri antipiretici/antinfiammatori, alcool etilico denaturato, carbone attivo, siringhe (2, 5, 10, 20), guanti (normali e sterili), bendaggio in gel antiscottatura, bendaggio sterilizzato (10x5 / 7x14), bendaggio non sterilizzato (10x5 / 10x14), garza normale, altri tipi di medicazione sterile, spugna emostatica chirurgica, compresse emostatiche, lacci emostatici, liquidi antidoloranti, cerotti termometri, vitamina D, creme antidolorifiche, antiemetico e pinzette.

In ogni caso, anche presso le farmacie aderenti all’iniziativa, saranno disponibili le liste dei farmaci e presidi medici specificamente richiesti.

I punti di raccolta coordinati dalla Protezione Civile di Benevento saranno i seguenti:

Croce Rossa, viale Mellusi; Misericordia, viale Principe di Napoli; Asdim, contrada San Chirico (presso DG Garden); Caritas, via San Pasquale; Acli, via Francesco Flora 31; Comunità di Sant'Egidio, rione Santa Maria degli Angeli (piazza Enrico Maria Fusco); Unicef, viale dell’Università; Associazione Beneattivi, rione Santa Maria degli Angeli (piazza Enrico Maria Fusco); Ordine dei Farmacisti, presso farmacie aderenti; Volontari Protezione Civile Benevento, piazza Bendetto Croce; Nash Magazin, nei pressi piazza Bissolati.

All’iniziativa collaboreranno le seguenti associazioni: Lions Club Benevento, Rotary Benevento, Fidapa Benevento e Inner Wheel Benevento.

Il Comune di Benevento ha inoltre attivato, presso la sede dei Servizi Sociali al viale dell’Università, uno Sportello di ascolto per i cittadini ucraini che risiedono nel capoluogo sannita e necessitano di assistenza o sostegno.

Lo Sportello sarà attivo il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Per ulteriori informazioni sul servizio i cittadini ucraini potranno contattare anche Tetyana Shyshnyak al seguente numero telefonico: 3459069410.