Guardia Medica a Sant’Agata de' Goti da oggi operativa all'ospedale Sant'Alfonso Lotta al Covid. Volpe (Asl): "Da oggi disponibile nel Sannio il vaccino Novavax"

Da questa mattina attivo il presidio di Guardia Medica di Sant’Agata dei Goti operativo presso la Casa di Comunità in corso di realizzazione al Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Ad annunciare l'importante novità è stato in mattinata il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe: “E’ stato posto il primo tassello per la realizzazione delle strutture territoriali dell’Asl a Sant’Agata dei Goti. Oggi, infatti, è stata inaugurata la sede operativa del presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso la nascente Casa di Comunità ubicata all’interno dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”.

Un primo tassello fondamentale dopo “le definizioni regionali in merito alla riconversione della struttura santagatese e dell’accordo intercorso tra l’Azienda Sanitaria di Benevento e l’Ospedale San Pio, in linea con le previsioni del PNRR, l’Asl sta lavorando a ritmo serrato per realizzare l’Ospedale di Comunità, la Casa della Salute, e la Centrale Operativa Territoriale, oltre al presidio di Guardia Medica che da oggi sarà operativo presso la nuova sede. Il programma definito dalla nostra Azienda – ha spiegato ancora il Dg Volpe - e che mi sta particolarmente a cuore per formazione e vocazione al territorio, prevede la creazione di strutture e presidi territoriali presso il P.O. di Sant’Agata che rappresenteranno risposte efficaci e concrete ai bisogni dei cittadini del nostro territorio a partire dalla nuova sedi del servizio di continuità assistenziale che consentirà una migliore fruibilità del servizio”.

Per quanto riguarda la lotta contro il Covid 19, il numero uno dell'Asl Sannita ai microfoni di Ottochennel 696 tv ha anche annunciato che da oggi nel Sannio “sarà disponibile il nuovo vaccino Novavax e che sono partite le somministrazioni delle quarte dosi” per le persone fragili con la rimodulazione degli orari di apertura per gli hub vaccinali sanniti (LEGGI QUI I NUOVI ORARI DI APERTURA).