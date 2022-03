Covid, va meglio al San Pio. Tre dimessi, 33 i posti letto occupati Un solo nuovo ricovero, nelle ultime ore, nell'ospedale di Benevento

Tre dimessi e solo un ricovero. I reparti covid dell'ospedale San Pio finalmente cominciano a svuotarsi. Nel padiglione Santa Teresa della Croce ora sono 33 i posti letto occupati (21 sanniti, 12 provenienti da altre province).

Due i pazienti in terapia intensiva, 5 in pneumologia sub intensiva, sei malattie infettive, 20 medicina interna.

Una situazione in netto miglioramento per il nosocomio sannita.