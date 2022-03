Mastella lancia l'appello: "ospitate donne e bambini ucraini" Si cercano sistemazioni per chi è in fuga dalla guerra

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, lancia un appello alle famiglie della città e dell’intero Sannio ad ospitare donne e bambini che scappano dalla guerra in atto in Ucraina.

“Oltre ai Centri di accoglienza straordinari resi disponibili dalla Prefettura e alla struttura che abbiamo messo a disposizione della Caritas, c’è bisogno di altri luoghi dove poter ospitare donne e bambini in fuga dalla guerra. Di qui – dichiara il sindaco Mastella - il mio appello alle famiglie beneventane, e sannite in generale, affinché ospitino nelle proprie abitazioni i rifugiati che stanno giungendo in queste ore. Chiunque volesse effettuare questo gesto di grande generosità e solidarietà può contattarmi direttamente al numero telefonico 335 5930411, oppure contattare la rappresentante della comunità ucraiana Tetyana Shyshnyak al numero telefonico 3459069410”.