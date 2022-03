Parcheggio libero vietato a lavoratori San Pio, protesta dei sindacati La restrizione riguarda addetti Cup, mensa e pulizie della struttura sanitaria. Lunedì il presidio

Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uil Trasporti hanno indetto per il giorno 07 marzo a partire dalle 9,30 un presidio nei pressi dell’ingresso principale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, di tutte le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, ovvero di chi espleta il servizio mensa, di pulizie cup ed altre mansioni non sanitarie. Al centro della protesta il divieto per questo tipo di lavoratori di libero accesso al parcheggio come invece accade per il personale Medico-Sanitario. Una questione già sollevata nei giorni scorsi con la richiesta al management dell'ospedale di un incontro urgente.

“Escludere una parte di lavoratori dal parcheggio interno – spiegano i sindacati -, costringerli a pagare o altrimenti parcheggiare al di fuori della struttura ospedaliera (tanto distante dai padiglioni di interesse), oltre che generare disagio, forti discriminazioni e disparità di trattamento tra i lavoratori, comporta anche un notevole aggravio sotto il profilo economico.

Pertanto, nel ritenere tale decisione immotivata e incomprensibile, fortemente lesiva della dignità e dei diritti dei lavoratori tutti e poiché ad oggi nessuna risposta/comunicazione è pervenuta alle Scriventi, si proclama il presidio per lunedì prossimo di tutte le lavoratrici e i lavoratori degli appalti”.