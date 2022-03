Valorizzazione turistica del comprensorio di bocca della selva Il confronto con l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci

"Su iniziativa dell’assessore regionale al turismo Felice Casucci è stato aperto un Tavolo istituzionale per il rilancio turistico di Bocca della Selva, località ad oltre 1.300 metri di altezza sul livello del mare nel suggestivo scenario paesaggistico ed ambientale del Monte Mutria e del massiccio montuoso del Matese, sul confine tra le Provincia di Caserta e Benevento". Così in una nota dell'Ente provinciale di Benevento in cui viene precisato: "In Videoconferenza, con la partecipazione dei Presidenti delle Province di Caserta e Benevento e dei Sindaci di Pietraroja, Cusano Mutri, Piedimonte Matese e San Gregorio Matese, ricadenti nel comprensorio di Bocca della Selva, Casucci ha discusso sulle tematiche relativo al rilancio di quel polo turistico. Nel corso della riunione, tra l’altro, si è preso atto del fatto che il programma a favore di Bocca della Selva si inserisce nella recente individuazione, da parte della Giunta Regionale della Campania, della confinante cittadina di Pietraroja (BN) nei tre Borghi a rischio abbandono nell’ambito della iniziativa del Ministero della Cultura per l’accesso ai finanziamenti del PNRR".

Sulla scorta di tanto, il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha affermato l’opportunità di "arricchire il percorso progettuale a favore del comprensorio interprovinciale creando migliori occasioni di accesso stradale e dunque nuove opportunità di crescita di sviluppo e di interesse". Lombardi ha proposto di "migliorare il tracciato e mettere in sicurezza le strade provinciali afferenti a Bocca della Selva (confini provinciali), con l’adeguamento della Pietraroja – Cusano Mutri – Cerreto Sannita – aggancio alla bretella – Guardia Sanframondi – San Lorenzo Maggiore – Casalduni – Pontelandolfo – innesto sulla Statale Benevento – Campobasso".

Dalla bretella stradale Lombardi ha quindi ipotizzato interventi per "il riammagliamento e l’adeguamento della viabilità provinciale in direzione della Statale 372 “Telesina” Benevento - Telese Terme - Caianello e precisamente: San Lorenzello - Faicchio - San Salvatore Telesino – innesto Statale 372 “Telesina”; Guardia Sanframondi – Castelvenere – Telese Terme - innesto Statale 372 “Telesina”; San Lorenzo Maggiore – innesto Statale 372 “Telesina”. La finalità di questo programma infrastrutturale, peraltro non impattante sul territorio, ma rispondente ai soli criteri di messa in sicurezza della rete stradale è quello di consentire un più agevole accesso ai percorsi di una delle aree più importanti della Campania, ricca com’è di emergenze paesaggistiche, ambientali, paleontologiche, archeologiche, monumentali, artistiche, storiche e di produzioni di eccellenza in campo vitivinicolo, olivicolo, dell’artigianato artistico con la ceramica. La proposta complessiva, da inserire nella programmazione del PNRR, verrà approfondita dal Presidente Lombardi con tutti i sindaci interessati in un incontro convocato per il prossimo 14 marzo presso la Rocca dei Rettori".



