Cocciniglia pini, movimenti e associazioni: speriamo non sia troppo tardi De Iapinis "A cosa servono altre indagini se l'infestazione è nota da tempo?"

“Solo oggi si muove qualcosa, ma potrebbe essere tardi per quei pini attaccati dalla cocciniglia tartaruga. Il Comune doveva muoversi molto prima”. Questo in soldoni il pensiero delle associzioni e comitati che questa mattina hanno fatto il punto sulla situazione dei pini storici lungo il viale degli Atlantici e via Pacevecchia. Una vicenda che ormai da anni occupa le cronache cittadine e che è finita anche al centro del lavoro della Procura dopo le tante denunce presentate specialmente quando la giunta aveva deliberato il taglio degli alberi ad alto fusto. Una querelle nata sulla pericolosità statica degli alberi sottoposti a più e più sopralluoghi tecnici da parte di esperti nominati dalle parti interessate. Da un lato il Comune che ha più volte rimarcato come le piante pericolosamente inclinate debbano essere tagliate come ha indicato una perizia. Dall'altro invece i cittadini che hanno a più riprese chiesto manutenzione e cura e non l'abbattimento.

A destare ora la maggiore preoccupazione è però la Toumeyella Parvicornis (Cocciniglia Tartaruga), un insetto che avrebbe – il condizionale è d'obbligo fino a quando il Servizio fitosanitario della regione non rende noti i risultati delle analisi effettuate martedì – attaccato la vegetazione.

All'incontro presenti i vertici dei movimenti ed organizzazioni ambientaliste: Benevento Città Verde, Comitato Giù le Mani dai Pini, Altrabenevento, LIPU e gli esponenti dell'opposiozione in consiglio comunale, Luigi Diego Perifano e Rosetta De Stasio.

In particolare è Abner De Iapinis che punta il dito contro l'amministrazione retta dal sindaco Mastella e i vari responsabili “che si sono susseguiti, nonostante pressanti avvertimenti, perizie e relazioni a tutti i livelli sull’allarme grave (per la cocciniglia tartaruca ndr) che incombeva sulla vita dei filari storici e monumentali dei pinus pinea di viale degli Atlantici ed oltre. Solo oggi si muove qualcosa, ma potrebbe essere tardi. Il problema della cocciniglia era ampiamente noto da anni”. Intanto ora c'è da attendere l'esito delle analisi per poi avviare, in caso di presenza del parassita, le cure necessarie.

Guarda oltre Luca Coletta, del movimento 'Giù le mani dai pini': “Incassiamo l'ottimo risultato di aver evitato l'abbattimento di 352 pini. Oggi scontiamo la mancanza di cura e manutenzione degli alberi ora in pericolo per la cocciniglia. Oggi però dobbiamo guardare avanti. Invitiamo l'amministrazione a guardare in prospettiva la questione dei pini ma più in generale dell'intero viale degli Atlantici”.

Secondo l'avvocato Coletta infatti: “Bisogna capire cosa fare del viale, condannarlo definitivamente a parcheggio e viabilità di servizio o se al contrario programmare e progettare una riqualificazione dell'intero viale degli Atlantici che dovrebbe diventare una 'passeggiata' per i cittadini. Occorre un piano del verde per tutta la città”.