Covid: nuova vittima al San Pio. Ricoverati altri 3 sanniti Non ce l'ha fatta una 84enne residente a Piedimonte Matese

Ancora una vittima del covid al San Pio. Si tratta di una donna di 84 anni residente a Piedimonte Matese. Stabile invece il numero dei pazienti ricoverati nei reparti del nosocomio sannita dedicati al coronavirus: sono 26, come ieri. Ciò per effetto, oltre che del decesso, di due nuove dimissioni (10 nelle ultime 48 ore): ma sono tre i pazienti che sono stati ricoverati al San Pio nelle ultime 24 ore per le complicanze del coronavirus. Tutti e 3 sono sanniti.