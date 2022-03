Guerra in Ucraina, ecco il centro raccolta 'BeneAttivi' per aiuti “Insieme per aiutare e dimostrare solidarietà alla popolazione”

Si moltiplicano anche nel Sannio le iniziative a sostegno della popolazioni in fuga dalla guerra. A Benevento scendono in campo anche il Centro Solidale “BeneAttivi”della Proloco di Benevento Samnium, la Proloco “Ad Pontem”, l’Associazione Artisticamente(Associazione Studentesca Dispac Beni Culturali di Salerno) l’Associazione Nazionale Alpini, il Centro Sanitaria Insieme di Nardone “insieme per aiutare e dimostrare solidarietà alla popolazione Ucraina”.

Il Centro di raccolta in Piazza Enrico Maria Fusco sarà operativo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 tutti i giorni e sarà possibile donare tutto ciò che dalla protezione Civile sarà chiesto. Il Centro sarà presenziato da volontari delle associazioni. Centro Raccolta sarà presso la Proloco “AD PONTEN” centro di Via Ripagallo Palazzo Morelli “Ponte”, Centro Raccolta presso Università di Salerno Fisciano Associazione “Artisticamente”Edificio B/B1, Centro Raccolta presso “Mondo Immagine” Via Napoli 2 Rione Ferrovia e Centro di Raccolta presso “Un Mondo a Colori” Via Napoli 234