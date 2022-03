Pochi ispettori del lavoro, oggi l'incontro col Prefetto Questa mattina, in occasione del sit in organizzato dai sindacati, confronto con Torlontano

Questa mattina il Prefetto Carlo Torlontano, in occasione del sit-in organizzato, nell’ ambito della manifestazione nazionale dei lavoratori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da FP CGIL, FP CISL, UILPA, FLP, Confintesa, UNSA e USB per protestare contro il decremento degli organici, nonché contro il mancato adeguamento dell’indennità di Amministrazione a quella riconosciuta al personale dei Ministeri, ha ricevuto i rappresentanti dei dipendenti del locale Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La delegazione dei manifestanti ha, nello specifico, evidenziato la situazione dei lavoratori in parola che, a fronte di maggiori compiti istituzionali e responsabilità, sono chiamati a svolgere l’attività di competenza in numero sempre più ridotto, soprattutto nell’ambito dei nuclei ispettivi.

Al termine dell’incontro il Prefetto ha auspicato una pronta azione a livello centrale, volta ad affrontare tale problematica ed ha nuovamente evidenziato la particolare situazione di carenza di organico dell’ITL di Benevento e, pertanto, l’urgente esigenza di potenziamento dello stesso, attesa la necessità di implementare l’attività di verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche alla luce dei recenti gravi incidenti sul lavoro verificatisi in provincia e, considerato che questo territorio è interessato, oltre che dagli interventi previsti dal PNRR, anche dall’esecuzione dell’opera strategica della realizzazione della linea ferroviaria di Alta Velocità Napoli-Bari.