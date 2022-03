Covid, al San Pio due dimessi e un solo nuovo ricovero I posti letto occupati nell'ospedale di Benevento sono 23

Scende ancora il numero dei posti letto occupati nell'ospedale San Pio di Benevento. Sono 23 (a fronte dei 26 di ieri) i pazienti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura dell'emergenza. Il bollettino non registra decessi, ci sono due pazienti dimessi e c'è un solo nuovo ricovero.

Dei 23 ricoverati (17 sanniti, 6 pazienti provenienti da altre province): due pazienti sono in terapia intensiva; 5 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 4 sono nel reparto di malattie infettive, 12 in quello di medicina interna.

Inoltre l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato oggi 415 tamponi, dei quali 108 risultati positivi.