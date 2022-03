Ucraina, a Benevento i primi profughi: cinque bimbi orfani Questa mattina manifestazione per la pace al Convitto Giannone

Centinaia di studenti per un momento di riflessione e condivisione. Questa mattina a Benevento, al Convitto Giannone, una manifestazione per condannare l'invasione Russa in Ucraina. Proseguono nel Sannio le iniziative di solidarietà.

Ad annunciare il lavoro che si sta mettendo in campo il sindaco Clemente Mastella. “Importante la testimonianza di questi ragazzi e la gara di solidarietà che si sta attivando. Ho notizia di ben cinque bambini che arriveranno nelle prossime ore a Benevento. Alcuni di loro sono orfani e c'è già la disponibilità di tante famiglie per ospitarli, come c'è già tanta disponibilità per la raccolta fondi e di generi di prima necessità da inviare alle popolazioni ucraine”.

L'iniziativa ha incassato anche il plauso dell'esperto elettorale Onu Maurizio Cacucci che ha dichiarato “fondamentale educare alla pace nella formazione delle nuove generazioni”.

All'incontro la testimonianza del soprano ucraino Tetyana Shysnnyak che ha lanciato l'idea del “Vox pacem” il flash mob che coinvolge gli artisti per dire no alla guerra.

“Sono felice che i ragazzi comprendano l'importanza di non restare indifferenti”. “E' essenziale richiamare l'attenzione dei ragazzi su quel che sta accadendo e farli riflettere” ha chiarito la dirigente dell'istituto, Marina Mupo.