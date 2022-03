Sindaci del Tammaro scrivono alla Regione: "Mancano collegamenti con Benevento" "Nessuna corsa nel pomeriggio: istituire un bus"

I Sindaci dei comuni di Santa Croce del Sannio, di Sassinoro, di Morcone, di Pontelandolfo, di Campolattaro, e di Fragneto Monforte, hanno condiviso e inviato una nota inviata alla Regione Campania con la quale hanno evidenziato la carenza del servizio di trasporto pubblico, mancando collegamenti da e per la città capoluogo nelle ore pomeridiane.

Nello specifico, i Primi cittadini hanno richiesto l'istituzione di una corsa pomeridiana proponendo la partenza dal comune di Santa Croce del Sannio alle ore 14,30 con arrivo a Benevento alle ore 16 ed il ritorno da Benevento alle ore 17,30 con arrivo a Santa Croce del Sannio alle ore 19.

L'istanza è stata inoltrata per garantire ai cittadini delle comunità locali il diritto ad accedere ai servizi essenziali di base riducendo la 'distanza sociale' delle aree marginali e per soddisfare le esigenze dei pendolari che utilizzano il trasporto ferroviario e che nel pomeriggio non trovano coincidenze con il servizio di autolinee.