Si costituisce l'associazione 'Insieme dopo di noi' I fondatori spiegano gli obiettivi: "preparare un futuro ai nostri figli disabili"

“Stiamo provando a preparare un futuro ai nostri figli disabili, affinchè anche dopo di noi possano contare su ambienti, strutture e personale a loro disposizione. Tutto ciò è possibile soltanto se stiamo insieme”.

E' l'obiettivo di “Insieme dopo di noi”, l'associazione che si è da poco costituita a Benevento. I soci fondatori ne costituiscono il primo nucleo di soci effettivi. L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I suoi scopi precipui sono: progettare il “dopo di noi” ed il “durante noi”, lottare contro l’emarginazione, l’esclusione e l’isolamento di ogni cittadino mediante il superamento di tutte le istituzioni totali (ospedali psichiatrici pubblici e privati, ospedali psichiatrici giudiziari, cliniche psichiatriche private), favorendo le pratiche di intervento territoriale; promuovere attività sociali interne ed esterne all’Associazione, finalizzate al miglioramento della qualità di vita degli associati e della comunità tutta; alimentare una cultura sociale che riconosca la specificità, la unicità e la bellezza dell’altro in quanto diverso. I familiari, i cittadini e tutti coloro i quali condividono l’impegno costante e paziente di quanti quotidianamente lavorano per la conquista di traguardi significativi di dignità ed autonomia delle persone affette da disabilità sono invitati a condividere la sfida, chiedendo di far parte dell’Associazione e diventarne parte attiva.