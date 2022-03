Mortaruolo: "Nomina vescovo Iannuzzi motivo di orgoglio per la Valle Vitulanese" Il consigliere regionale: in più occasioni abbiamo collaborato per mettere in campo azioni concrete

“Una profonda amicizia mi lega a Padre Sabino Iannuzzi che Papa Francesco ha voluto destinare alla guida della Diocesi di Castellaneta. La notizia è motivo di orgoglio per la nostra Regione Campania e per il Sannio che ha avuto il privilegio di averlo Ministro Provinciale della Provincia religiosa dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia dal 2007 e per due mandati consecutivi, nonché Presidente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa dal 2015 al 2017". Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Lavoro e Turismo della Campania dopo l anomina a Vescovo del frate da anni in servizio nel Sannio che ha ricoperto incarichi prestigiosi.

"In questo momento ricco di ricordi ed emozioni, voglio ricordare il suo legame con la Valle Vitulanese e in particolare con il Convento della Santissima Annunziata e Sant’Antonio che lo ha visto Rettore in questi ultimi anni. In molteplici occasioni abbiamo collaborato per mettere in campo azioni concrete, insieme alle varie realtà del nostro territorio, per favorire l'integrazione, per promuovere la cultura della legalità, per essere vicini ai nostri giovani. Nel rinnovargli le congratulazioni per questa importante tappa nel suo percorso di vita consacrata, voglio formulare al neo Vescovo di Castellaneta - conclude Mortaruolo - gli auguri più sinceri per lo svolgimento di una più alta ed impegnativa missione cui il Papa lo ha chiamato”.