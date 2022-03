Covid, al San Pio un decesso e cinque nuovi ricoveri Nell'ospedale di Benevento non ce l'ha fatta un 91enne di Sant'Agata dei Goti

Ancora un decesso per il covid nei reparti dell'ospedale San Pio di Benevento dedicati alla cura del coronavirus. Nelle ultime ore ha perso la vita un anziano. Si tratta di un uomo di Sant'Agata dei Goti, di 91 anni.

Due le dimissioni e purtroppo tornano a crescere i ricoveri con ben cinque persone in più nei reparti ospedalieri. Sono ora 25 i pazienti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura dell'emergenza.

Dei 25 ricoverati (19 sanniti, 6 pazienti provenienti da altre province): un paziente si trova in terapia intensiva; 3 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 8 sono nel reparto di malattie infettive, 12 in quello di medicina interna.

In crescita anche i nuovi positivi. Nel Sannio regisrati 285 nuovi casi Covid nelle ultime ore.