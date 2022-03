E a Benevento distruggono gli striscioni per la pace. "Non chiamatela goliardia" Era stato posto davanti alla sede della Cgil: "Atto grave: siamo addolorati ma non arretriamo"

Distrutto lo striscione che inneggiava alla Pace, collocato vicino all'entrata della sede provinciale della CGIL di Benevento, via Bianchi.

Nel merito il segretaro generale Luciano Valle dichiara: "Questa mattina abbiamo trovato distrutto lo striscione per la Pace collocato sul muro della nostra sede di via Bianchi. Un atto che, stante quanto lo striscione esprimeva, non può essere considerato 'goliardico'. Profondamente addolorati per l'inqualificabile atto, ma senza timore, continueremo le nostri azioni per la fine della guerra e in solidarietà al popolo ucraino che difende se stesso e la propria terra dall'invasione russa. Non un passo indietro!"