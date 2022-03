Aggressione in carcere. Sguera (Azione): "Solidarietà a polizia penitenziaria" Il segretario provinciale: "Vicino ai sindacati: condizioni carceri deve essere tema centrale"

"Doveroso oggi esprimere solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria per quanto accaduto al carcere di Benevento dove due agenti sono stati aggrediti da un detenuto. Da tempo, ormai, sono note le problematiche con le quali sono chiamati a confrontarsi coloro che vivono quotidianamente la realtà carceraria, a partire proprio dal tema sicurezza. Se ne discute tanto ma si è fatto poco. Per questo sono vicino ai sindacati che giustamente chiedono alla politica di attivarsi per creare le condizioni utili a fare degli istituti penitenziari un luogo sicuro per tutti, per chi ci lavora e per chi è detenuto”.

Così Vincenzo Sguera, segretario provinciale di ‘Azione’.

“Da parte mia, - prosegue Sguera – sensibilizzerò i vertici regionali e nazionali di ‘Azione’ affinché diventi centrale nella nostra agenda programmatica la battaglia per ripristinare negli istituti penitenziari adeguate condizioni di vivibilità. Occorre maggiore personale, bisogna riconoscere anche contrattualmente l’importanza e la durezza del lavoro svolto dagli agenti della penitenziaria e garantire salubrità e idoneità dei luoghi di lavoro”.