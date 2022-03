Sannio Runners con Daniela Napolitano e Nicola Intorcia alla maratona RomaOstia I due sanniti hanno partecipato alla 47esima edizione nella capitale

La Sannio Runners presente ieri nella capitale con Daniela Napolitano e Nicola Intorcia che hanno partecipato alla Roma Ostia, una delle gare più belle e con tanti atleti europei ed anche oltre i confini dell'Ue.

La 47esima edizione della Half Marathon dopo due anni è tornata a svolgersi a marzo, come da tradizione. E' stato il keniota Sebatian Kirimu Sawe a tagliare per primo il traguardo con un tempo record di 58 minuti e 02 secondi.

Emozionante per Napolitano e Intorcia, di Sannio Runners, la partecipazione all'avvincente gara che quest'anno ha avuto come slogan “Tutte le strade portano a Roma, tranne una”. La gara ha infatti coinvolto tantissimi appassionati di corsa anche di nazionalità ucraina e russa, uniti sperando nella fine della guerra in Ucraina.