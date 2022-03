Sanità, apre ospedale San Bartolomeo. Ora la conferenza dei sindaci Stamattina incontro all'Asl. Dalla prossima settimana tornano anche screening oncologici

Il nuovo piano territoriale dell'Asl di Benevento sarà al centro della conferenza dei sindaci convocata per la prossima settimana.

E' quanto ha annunciato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe al termine di un incontro che si è tenuto questa mattina presso la sede dell'azienda in via Oderisio, con il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, il consigliere regionale Gino Abbate e il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli.

“Martedì nella conferenza dei sindaci sarà illustrato il nuovo piano territoriale dell'Asl comprendente sia quanto previsto dal Pnrr, sia dall'articolo 20 che da fondi propri dell'azienda” ha specificato il dg Volpe che ha poi annunciato novità per San Bartolomeo in Galdo “Entro fine marzo, anche solo in via sperimentale, cominceranno le attività dell'ospedale di comunità”. E ripartiranno anche le attività di prevenzione. “Riprenderanno il via gli screening oncologici che stavolta partiranno da Benevento. Il truck sarà in città, in vari punti strategici e poi girerà nei centri del distretto di Benevento”.

“E' giusto contemperare le diverse esigenze” ha aggiunto il sindaco Clemente Mastella spiegando “Occorre un allargamento della medicina territoriale, che risponda alle esigenze della comunità già in sofferenza per ragioni geomorfologiche. Con l'Asl – ha poi aggiunto – stiamo progettando un ulteriore progetto per quel che riguarda il sostegno alle persone affette da autismo”.

A margine dell'incontro Volpe ha chiarito anche che per l'accoglienza dei profughi sul territorio si metterà in campo, per la prevenzione al covid 19, un protocollo di tamponi al Palatedeschi e di vaccini all'ex caserma Pepicelli.