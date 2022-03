Lonardo: "Assurde parole patriarca Mosca: solidarietà a comunità gay" Il patriarca aveva definito la guerra "giusta" in quanto contro "la lobby gay"

“Leggo con grande sconcerto le gravissime affermazioni, pronunciate ieri, in un sermone-shock, dal patriarca di Mosca, Kirill. Solidarietà alla comunità gay, oramai per trovare motivazioni alla assurda guerra in Ucraina, da parte dei Russi, si sta sfiorando il grottesco. Sembra di rivivere la favola di Fedro: il lupo e l’agnello. Senza parole”. Lo dichiara il una nota la Sen. della componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani) del gruppo Misto, Sandra Lonardo.



(Il patriarca Kirill aveva classificato come "giusta" la guerra di aggressione in Ucraina, perché ritenuta "contro la lobby gay" ndr)