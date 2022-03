Covid. Al San Pio due pazienti dimessi e un nuovo ricovero La situazione nei reparti dell'ospedale dedicati all'emergenza coronavirus: 26 i degenti

Cala seppur di una sola unità il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Diventano 26 i pazienti in degenza nell'area dell'ospedale dedicata alla cura dei pazienti risultati positivi al virus, mentre ieri erano 27. Due i pazienti dimessi nelle ultime ventiquattro ore, entrambi sanniti, un nuovo ingresso.

Anche oggi il bollettino dell'azienda ospedaliera segnala un solo paziente in terapia intensiva, quattro sono ricoverati nel reparti di pneumologia sub-intensiva, dieci a malattie infettive, dieci a medicina interna ed uno nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.

Mentre dal nosocomio di via Pacevecchia viene precisato che uno dei pazienti sanniti, segnalati nel bollettino di ieri in medicina interna area covid, dopo una verifica della negatività, è stato ricoverato in reparto ordinario di degenza.

E diventano complessivamente 1582 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia presso l'area covid dedicata, di cui 1145 residenti nella provincia di Benevento.