Pnrr. Per l'azienda ospedaliera San Pio finanziati 21 milioni 949 mila euro Adeguamento strutturali e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta sanitaria, previsto dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento è stata ammessa al finanziamento di complessivi 21milioni 949mila euro per interventi di adeguamento strutturale ed ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, di seguito elencati: Adeguamento Sismico Padiglione San Pio – P.O. Rummo euro 11.400.000; Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere - DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) euro 8.906.044; Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) euro 1.643.840; 3.1 Mammografo – P.O. Sant’ Alfonso Santa Maria dei Liguori: euro 143.045: Angiografo Vascolare – P.O. G. Rummo euro 429.695; Telecomandato Digitale per esami di reparto – P.O. G. Rummo euro 247.700; Telecomandato Digitale per esami di Pronto Soccorso – P.O. G. Rummo euro 247.700; Telecomandato Digitale per esami di Pronto Soccorso - P.O. S. Alfonso Santa Maria de’ Liguori euro 247.700; Ecotomografo multidisciplinare – P.O. G. Rummo: euro 82.000; Ecotomografo Ginecologico – P.O. G. Rummo: euro 82.000; Ecotomografo Internistico – P.O. G. Rummo: euro 82.000; Ecotomografo Cardiologico – P.O. G. Rummo: euro 82.000.