Nei reparti covid del San Pio muore un 89enne di Benevento Sei nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore nel nosocomio sannita

Ancora decessi, purtroppo, nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A perdere la vita è stato un 89enne di Benevento che era ricoverato da alcuni giorni nel padiglione Santa Teresa dedicato alla cura del coronavirus. Non è questa l'unica brutta notizia. Sono infatti sei – 5 sanniti – i nuovi degenti nelle ultime 24 ore. Sale quindi a 29 il numero dei letti occupati. Restano 5 i pazienti in Sub intensiva del reparto di Pneumologia, 15 in Malattie infettiva, 8 in Medicina interna e uno in area isolamento covid del Pronto Soccorso. L'unico paziente che fino a ieri era ricoverato in Terapia intensiva si è negativizzato e per questo trasferito nella terapia intensiva ordinaria.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi ammontano a 430 su complessivi 1.820 trattati (sospetti n. 232 e accertati n. 1.588) dal mese di febbraio di due anni fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.052.