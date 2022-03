"Donne: opportunità e futuro", c'è una tavola rotonda sul tema Il 16 marzo a Palazzo Paolo V

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rendono noto che mercoledì 16 marzo alle ore 16:30, presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, si terrà la tavola rotonda sul tema: “Donne: opportunità e futuro”. L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Benevento in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università del Sannio.

“Obiettivo dell’incontro – spiega l’assessora Coppola – è quello di tenere aperte le porte del dialogo istituzionale e sociale in una dimensione “pro-positiva”, concentrando l’attenzione sulle azioni dirette alla promozione concreta ed effettiva della centralità della persona umana nella prospettiva di una parità di genere che non mira ad elidere le diversità, ma intende continuare ad investire sulla ricchezza delle identità a fini di integrazione e pienezza di tutela”.