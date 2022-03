Pnrr: Comune e Unisannio sottoscrivono un accordo di collaborazione Questa mattina a palazzo Mosti la firma del protocollo

Promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione sia per la fase di proposta e partecipazione a bandi a valere su fondi PNRR e/o altro fondi nazionali e comunitari, sia per la successiva fase di realizzazione e rendicontazione degli stessi.

E' l'obiettivo dell'accordo per l’attivazione di una collaborazione istituzionale tra il Comune di Benevento e l’Università degli Studi del Sannio ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sottoscritto questa mattina dal sindaco Clemente Mastella e dal rettore dell'ateneo sannita Gerardo Canfora.

Nello specifico l’Ateneo si impegna, sulla base delle indicazioni formulate dal Comune e dalla Cabina di Regia per i fondi PNRR, a fornire consulenza specialistica di natura tecnico scientifica, nonché assistenza e supporto tecnico- amministrativo al Comune per la partecipazione a programmi e finanziamenti di carattere regionale, nazionale e comunitario.

“Ringrazio il rettore Canfora e quanti ci stanno accompagnano in questo percorso, soprattutto in relazione alle progettazioni del PNRR. L’accordo sottoscritto questa mattina consolida ulteriormente una collaborazione che sta

già producendo risultati molto importanti per la città” ha dichiarato il sindaco Mastella.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso una visione di lungo periodo che, partendo dalla collaborazione già in atto con il PNRR, ci proietterà in un ambito più vasto e ci consentirà di affiancare e supportare l’Amministrazione sul piano delle progettualità” ha concluso il rettore Gerardo Canfora.