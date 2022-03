L’Università del Sannio ospita il Convegno conclusivo di "Innovare" Domani alle 10 a Palazzo Giannone

Domani mattina a partire dalle ore 10.00 infatti si terrà presso la Aula G13 di Palazzo Giannone dell’Università degli Studi del Sannio l’ultimo convegno informativo del progetto.

"Argomento principale sarà come sempre l’Agricoltura di precisione, unitamente alle strategie e agli strumenti per il risparmio irriguo e l’ottimizzazione della produttività agricola tratterà. Questo evento di chiusura sarà inoltre l’occasione per trarre un bilancio dell’intero percorso di “Innovare”, a partire dagli aspetti progettuali iniziali fino ai primi riscontri pratici ottenuti in questi primi mesi di lancio".

Ad aprire i lavori ci sarà il prof. Antonello Cutolo, Responsabile Scientifico del Progetto, che precederà gli interventi di natura tecnica dell’Ing. Marco Leone e del Prof. Mario Luca Bernardi relatori CeRICT scrl dell’Ing. Alberto Mennella della Società TopView, tutte aziende del GO di “INNOVARE”.

Saranno infine Francesco Boffa, Titolare della Azienda Agricola Fontana dei Fieri, promotrice del progetto, e l’Agronomo Pasquale Addonizio che entrerà nel merito degli aspetti agronomici a chiudere la giornata, a testimonianza di "come un sistema di rilevazione di immagini e sensoristica innovativa da fornire all'IA possa realmente elaborare la migliore strategia di irrigazione e gestione della coltivazione attraverso l’utilizzo di droni, sensori in fibra ottica e parametri microclimatici".