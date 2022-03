"Il ruolo dell'Università per la Strategia Nazionale Aree Interne" Giovedì la presentazione del volume a cura di Luigi Famiglietti e Margherita Interlandi

"Il ruolo dell'Università per la Strategia Nazionale Aree Interne. La gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali in Val di Comino". Questo il titolo del volume, a cura di Luigi Famiglietti e Margherita Interlandi, che sarà presentato domani, giovedì 10 marzo, alle 16, presso la sala conferenze di Futuridea, in contrada Piano Cappelle a Benevento.

I saluti istituzionali saranno affidati al Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora; introdurrà i lavori Massimo Squillante, Direttore del Dipartimento DEMM Università del Sannio, Presidente Comitato Scientifico di Futuridea; interverranno Giulia Sonzogno, dottoranda in Urban Studies and Regional Sciences Gran Sasso Science Institute dell'Aquila; Emilio De Vizia, presidente Confindustria Avellino; Giuseppe Marotta, Università degli Studi del Sannio; Elio Mendillo, amministratore delegato GAL Titerno, referente tecnico SNAI Area Interna Tammaro Titerno e concluderà Domenico Gambacorta, consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. Parteciperanno i curatori Luigi Famiglietti e Margherita Interlandi. Un momento importante di riflessione sulle Aree Interne e sul loro futuro organizzato dall'Università degli Studi del Sannio e da Futuridea.