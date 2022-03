Ospita mamma e bimbo in fuga dalla guerra nel suo B&b, il bel gesto di Pierpaolo La storia di solidarietà e accoglienza che arriva da Benevento per una famiglia ucraina

“Ho cercato di fare l'unica cosa che potevo, dare una mano accogliendo qualcuno”. Pierpaolo Vetrone del bed & breakfast Benevento non ha avuto dubbi. Quando gli hanno raccontato la storia di Anelia in fuga dalla guerra con il suo bambino ha subito pensato di poterla ospitare nel suo b&b. “Di fronte alla loro sofferenza non possiamo fare altro che guardare le immagini in tv, mi sento in parte colpevole di quel che sta capitando e allora ho voluto dare una mano attivamente ospitando questa signora con il suo bambino”.

E' una delle tante splendide storie di accoglienza che nascono dall'orrore della guerra. Anelia nel Sannio ha raggiunto la madre che a Benevento lavora. E' riuscita a mettersi in viaggio quasi subito dalla sua città al confine con la Polonia per portare al sicuro il suo bambino.

Negli occhi di Pierpaolo tutta la voglia di aiutare chi sta vivendo questo momento difficile “E' arrivata qui con il suo bimbo di quattro anni, un bambino che potrebbe essere mio figlio – dice – e credo che sia necessario dare quanto possiamo”.

Poi rivolge il suo appello alla comunità “Spero che tutti possano partecipare in modo attivo dando una mano come si può. Abbiamo spesso tante case vuote, persone che potrebbero ospitare chi ha bisogno, facciamolo” e ancora “sui telefonini mi hanno mostrato le immagini di questi momenti difficili, quello che vediamo in tv è solo una parte di quanto succede, è necessario davvero l'aiuto di tutti. Abbiamo tanto e possiamo dare”.