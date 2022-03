Settantanovenne della provincia di Salerno muore nei reparti covid del San Pio Torna a crescere anche il numero delle persone ricoverate nell'ospedale sannita

Continua ad allungarsi la lista dei decessi nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A perdere la vita, nelle ultime 24 ore è stato un 79enne di Lustra, in provincia di Salerno. Sale purtroppo anche il numero delle persone ricoverate. Tre i nuovi ingressi registrati tra ieri sera e questa mattina. Nelle ultime ore anche nella terapia intensiva neonatale è arrivato un nuovo piccolo paziente. Sei invece le persone attualmente in terapia sub intensiva, 16 i pazienti in Malattie infettive, 8 in medicina interna, per un totale di 31 persone ricoverate.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi salgono quindi a 431 su complessivi 1.823 trattati (sospetti n. 232 e accertati n. 1.591) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.052.